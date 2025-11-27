Campesinos del Páramo de El Cocuy siguen en desconfianza tras reunión con MinAmbiente

Boyacá

Persisten la preocupación y la incertidumbre entre los campesinos de alta montaña de Boyacá y Norte de Santander, tras una extensa reunión sostenida entre la Federación de Párameros del Norte Colombiano, seccional El Cocuy, y el Ministerio de Ambiente, en la que se discutió el borrador de una nueva resolución sobre la zonificación de la reserva forestal y la delimitación del Sierra Nevada del Cocuy.

El presidente de la Federación, Roberto Arango, explicó que la reunión se extendió por varias horas con la participación de la ministra, su equipo técnico y el equipo jurídico de la cartera ambiental. Durante el encuentro, según indicó, se evidenciaron errores de fondo en el borrador de resolución que regula el uso del suelo en territorios habitados históricamente por campesinos.

“Le hicimos ver al Ministerio las inconsistencias del documento. La ministra reconoció que hubo errores graves en su redacción y quedó el compromiso de enviarnos un nuevo borrador para continuar el proceso de revisión”, afirmó Arango. Estas nuevas mesas de trabajo fueron programadas para los días 9 y 10 de diciembre, con acompañamiento de asesores técnicos y abogados de la Federación.

Desconfianza en las comunidades

Aunque el líder campesino reconoció que hay cierta disposición al diálogo por parte del Ministerio, advirtió que continúan existiendo fuertes intereses dentro del equipo jurídico que, según él, desconocen las exigencias de los campesinos afectados por las medidas ambientales. Esto ha generado una profunda desconfianza en las comunidades que habitan estas zonas desde hace generaciones.

Las dudas también se mantienen frente a los mensajes publicados por la ministra el pasado 21 de octubre, que generaron expectativas en el campesinado. Sin embargo, Arango sostuvo que el contenido real del borrador de resolución va en contravía de esos anuncios, lo que ha incrementado el temor de que se impongan restricciones severas sobre el uso del territorio.

Próximas reuniones serán en Bogotá

Las próximas conversaciones se adelantarán en Bogotá, luego de que se presentaran dificultades logísticas para trasladar a un número significativo de funcionarios del Ministerio hasta las zonas rurales. La Federación anunció que asumirá los esfuerzos necesarios para garantizar su presencia en la capital, ante la urgencia de los campesinos por obtener respuestas concretas.

“Las comunidades tienen afán de que este tema se resuelva. Llevamos desde agosto en este proceso y no podemos seguir en la incertidumbre”, manifestó Arango.

Procesos jurídicos y plazos

Otro de los puntos que genera preocupación es la situación jurídica de la Resolución 1405, actualmente demandada ante el Consejo de Estado. De prosperar una revocatoria directa por parte del Ministerio, el trámite podría tardar varias semanas más.

No obstante, el dirigente campesino señaló que existe mayor expectativa frente a la resolución que regula la zonificación de la reserva forestal, la cual sí podría resolverse antes de finalizar el año mediante una revocatoria directa, siempre y cuando haya voluntad política.

Movilizaciones siguen latentes

Arango confirmó que la posibilidad de nuevas movilizaciones sigue vigente, debido a que la reunión no arrojó soluciones definitivas. Campesinos de la provincia de Gutiérrez, en Boyacá, así como de la provincia de Pamplona, en Norte de Santander, continúan en alerta ante lo que consideran una falta de respuestas claras por parte del Gobierno Nacional.

El líder campesino aseguró que muchas comunidades sienten que el Ministerio mantiene una postura “radical” en nombre de un ambientalismo que, según ellos, termina afectando de manera directa a familias que llevan más de 400 años viviendo en estas zonas de la cordillera Oriental.

Fecha límite para los acuerdos

Finalmente, la Federación de Párameros informó que los campesinos de alta ladera fijaron como fecha máxima el mes de febrero para que se concreten acuerdos definitivos con el Gobierno, antes del inicio de la campaña para las elecciones de Presidencia, Cámara y Senado. De lo contrario, no se descartan nuevas acciones de protesta.