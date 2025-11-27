Boyacá se prepara para el encendido del alumbrado navideño en el Puente de Boyacá

Boyacá se alista para el encendido del alumbrado navideño en el Puente de Boyacá

Boyacá

La Gobernación de Boyacá anunció que este 30 de noviembre se realizará el encendido del alumbrado navideño en el Puente de Boyacá, con el objetivo de ofrecer a los visitantes una experiencia cultural y turística de alto nivel durante la temporada navideña.

La secretaria de Turismo del departamento, Ana María Rojas, indicó que la decoración de este año incluirá un pesebre yacente con diversas figuras artesanales y elementos simbólicos de la región, además de una amplia variedad de luces y detalles que buscan destacar la riqueza cultural y artística de Boyacá.

“Se trata de una iluminación sin precedentes, diseñada para que cada visitante disfrute de una experiencia completa, que incluye oferta gastronómica, artesanal y turística. Hemos trabajado en coordinación con la Policía, el Ejército y agentes de tránsito para garantizar la movilidad y seguridad de todos", afirmó Rojas.

La Gobernación ha dispuesto además rutas de transporte gratuitas desde Tunja, así como senderos peatonales y medidas de logística para evitar congestión vehicular y facilitar el acceso al Puente de Boyacá.

La secretaria señaló que la iniciativa también busca integrar a municipios que tradicionalmente no han recibido apoyo en la temporada navideña, promoviendo nuevas rutas turísticas y consolidando a Boyacá como un destino seguro y atractivo durante esta época.

La inauguración oficial de la temporada navideña en los municipios del departamento será el 6 de diciembre, con actividades culturales, artísticas y turísticas que acompañarán la iluminación del Puente de Boyacá, considerado un símbolo histórico y turístico de la región.

“Invitamos a todos los visitantes a disfrutar de Boyacá con la seguridad y la organización que caracteriza a nuestro departamento, y a vivir una Navidad llena de magia y tradición”, concluyó.