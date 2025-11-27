Bolsonaro “no tiene ninguna razón para huir de Brasil”: exjefe de gabinete sobre posible fuga

En diálogo con La W, Onyx Lorenzoni, exjefe de gabinete durante el gobierno de Jair Bolsonaro, habló sobre la detención del exmandatario en la sede de la Policía Federal para empezar a cumplir su condena de 27 años por golpe de Estado.

Según Lorenzoni, la Corte Suprema de Brasil “condujo un proceso que no prueba nada en relación al intento de golpe de Estado”, ya que, básicamente, “no hubo golpe” en Brasil.

“Hoy hay una movilización muy grande en el Parlamento de Brasil para que se apruebe una amnistía para Bolsonaro”, dijo el exministro en relación a los recursos que le quedan al líder de la derecha brasileña para volver a casa por cárcel.

Si bien el exmandatario fue condenado a 27 años de prisión por golpe de Estado, la Justicia de Brasil le había concedido la casa por cárcel; sin embargo, las autoridades probaron que Bolsonaro manipuló la tobillera eléctrica, lo que la Corte Suprema de Brasil leyó como “riesgo de fuga”, ordenando su prisión preventiva.

La amnistía “es muy tradicional en la historia” de Brasil, según el ex primer ministro de Bolsonaro. “Tenemos más de 30 amnistía aprobadas en los últimos 200 años. Ese es el camino para la pacificación del país”, afirmó.

La mayor de las preocupaciones en torno a Jair Bolsonaro es su salud, debido a que esta se encuentra en un estado muy deteriorado desde que sufrió una apuñalada en 2018, cuando aún era candidato a la presidencia. “Desde ese entonces, Bolsonaro ha sido sometido a siete cirugías, la última duró 11 horas”, indicó Lorenzoni, que también fue jefe de campaña del líder del Partido Liberal brasileño.

Sobre la manipulación de la tobillera eléctrica, que el propio expresidente reconoció y dijo que fue más por “pánico” que por un intento de fuga, el exministro aseveró que “lo que ocurrió es que el presidente viene recibiendo dos medicamentos que, cuando son tomados juntos, pueden causar alucinaciones. Los medicamentos fueron interrumpidos después” del incidente con la tobillera eléctrica. “El presidente no tiene ninguna razón para huir de Brasil porque él siempre ha dicho que su lugar es en Brasil”, aseguró.

Lorenzoni defendió el gobierno de Bolsonaro como “el único en los últimos 100 años que no tienen ningún escándalo de corrupción”, al contrario del caso del actual mandatario, Lula da Silva, que llegó a estar preso por corrupción.

“Bolsonaro nunca me contó sobre los supuestos planes golpistas porque nunca los hubo”, aclaró, añadiendo que “en 10 o 15 años después del juicio de Bolsonaro, se va a notar que hubo un proceso que no probó nada y que atropelló todas las reglas jurídicas del país. El presidente Lula, que robó millones, fue condenado y juzgado en tres instancias, lo normal en Brasil, y fue condenado por 16 jueces en Brasil. El presidente Bolsonaro no tuvo nada de eso, sufrió un juicio directamente en la Corte Suprema, lo cual es absurdo. La historia habla de vandalismo el 8 de enero (de 2023), pero eso no tiene ninguna conexión con un supuesto golpe de Estado”.

