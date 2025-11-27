Aval Banca de Inversión hará parte del cierre financiero para el nuevo estadio en Bogotá .Foto: Suministrada por Sencia.

Bogotá D.C

Sencia, la empresa encargada de la administración y operación del estadio El Campín en Bogotá , anunció que seleccionó a Aval Banca de Inversión para que haga parte de la renovación del nuevo estadio de la capital.

“Con esta designación, se inicia formalmente el proceso de cierre financiero con el que se fortalece la búsqueda de los fondos requeridos para la ejecución del proyecto”, indicó Sencia.

Con la participación de Aval Banca de Inversión, que además integra firmas internacionales como JLL, Infrata, PwC, Marsh y Cuatrecasas, se liderarán revisiones integrales en cuanto a temas técnicos, comerciales, legales, financieros y de seguros para apoyar a Sencia en el modelo económico y de estructura.

De acuerdo con Sencia, gracias a las acciones lideradas por Aval Banca de Inversión, el proyecto del nuevo estadio ha recibido respuestas del sondeo de mercado de la banca local, por un valor superior a 2,3 veces las deudas de esta obra.

“En el marco del proceso liderado por Aval Banca de Inversión, presidida por Luis Carlos Sarmiento Carvajal , las debidas diligencias adelantadas por los asesores externos indican que el riesgo del proyecto está adecuadamente evaluado”, precisó Sencia.

Para la empresa y su CEO, Mauricio Hoyos, la selección de Aval Banca de Inversión es un punto clave para cerrar financieramente el proyecto.