MinSalud: cierre de algunos servicios es por no ser rentable para el negocio de los privados / Prapass Pulsub

El Ministerio de Salud se manifestó sobre el último informe publicado por la Unión de IPS el pasado mes de agosto, en el que exponen los cierres de servicios de algunas clínicas y hospitales en el primer semestre del año, y asegura que estos cierres permanentes no obedecen a una crisis del sistema ni a una política de gobierno.

“Los hechos son claros: quienes están cerrando son instituciones privadas que deciden hacerlo porque no les resulta rentable para su negocio seguir atendiendo la gente.”

Por el contrario, destaca que dicho informe que toma cifras que reportan las Secretarías de Salud al Registro Especial de Prestadores de Servicios (REPS), entre enero y junio de 2025 se abrieron 6.480 nuevos servicios de salud públicos y privados en todo el país; y que además, a corte de junio de 2025, Colombia cuenta con 158.901 servicios habilitados entre hospitales, centros de salud y consultorios.

Sin embargo, la cifra que presenta el ministerio entre apertura y cierre de servicios, tiene un diferencia de 400 atenciones abiertas.

“No son percepciones. Son cifras oficiales y eso no es desmantelar el sistema, es fortalecerlo y corregirlo. Este Gobierno no está desmontando la salud, todo lo contrario, la red pública esta creciendo y llegando a los territorios donde los privados no quieren estar”, señala el ministerio.

Agregan que cuando hay cierres temporales corresponde a ajustes técnicos, remodelaciones o trámites administrativos, que es el equivalente a una pausa por mejoras, y eso pasa todo el tiempo en salud.

Reiteran que la salud no está en crisis, sino que: “está en crisis es el negocio de algunos privados que ya no pueden lucrarse del dolor ajeno.”