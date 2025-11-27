15 barrios de Manizales estarán sin el servicio de agua potable

Manizales

Desde la empresa de acueducto y alcantarillado, Aguas de Manizales informan a sus usuarios sobre la suspensión temporal del servicio de acueducto que se llevará a cabo el el jueves 27 de noviembre, con el fin de realizar el empalme de las redes en el barrio Las Américas.

Detalles de la Suspensión

El corte del suministro de agua potable será hoy desde las 8 de la mañana e irá hasta las 6 de la tarde, afectando a 7.862 suscriptores de 15 barrios de Manizales, incluida parte del centro de la ciudad.

El motivo de este cierre es la realización de un empalme de redes de acueducto en el barrio Las Américas.

Sectores Afectados

La interrupción del servicio impactará a los siguientes sectores y sus áreas específicas:

Las Américas:

Carrera 16 a 18 entre Calles 12A y 19.



Carrera 15 a 16 entre Calles 16 y 17.

Asís

Antigua vía Arauca:

Entre sector Las Vayas y La Livonia.

Campohermoso:

Calle 19 a 22 entre Carreras 8 y 11.



Calle 18 a 21 entre Carreras 11 y 14.



Calle 19 a 20 entre Carreras 14 y 15.

Colón:

Calle 21 a 23 entre Carreras 8 y 15.



Calle 19 a 23 entre Carreras 15 y 17.



Calle 19 a 22 entre Carreras 17 y 18.



Carrera 17 entre Calles 22 y 23.

Los Agustinos:

Calle 12 a 19 entre Carrera 18 y Avenida Alberto Alzate.

Chipre:

Calle 10 a 6 entre Carreras 19 y 22.



Conjunto cerrado Balcones de Chipre.

El Bosque:

Carrera 23 entre Calles 10 y 14.



Calles 12, 13 y 14 entre Carreras 23 y 24.



Calle 14 a 15 entre Carreras 23 y 24.



Calle 15 a 16 entre Carreras 24 y 25.



Calle 16 a 17 entre Carreras 25 y 28.



Carrera 26 entre Calles 15 y 16.

San Antonio:

Calle 17 a 19 entre Carreras 23 y 28.



Calle 16 a 17 entre Carreras 23 y 25.



Calle 19 a 20 entre Carreras 23 y 26.



Calle 19 entre Carreras 26 y 27.



Carrera 27 entre Calles 19 y 20.

Centro:

Calle 14 a 20 entre Carreras 19 y 23.



Calle 20 a 24 entre Carreras 18 y 24.



Calle 24 a 25 entre Carreras 18 y 20.

San Joaquín:

Calle 20 a 24 entre Carreras 24 y 25.



Calles 20, 21, 22, 23 y 24 entre Carreras 25 y 26.

La Castellana:

Calle 10 a 11 entre Carreras 28 y 30.



Calle 10 entre Carreras 24 y 28.

Centenario:

Calle 10 entre Carreras 32 y 33.



Sector Villa Kempis y El Peñón.

La Francia

Alcázares:

Calle 4A2 a 5 entre Carreras 18A y 19.

Recomiendan a los suscriptores de estas áreas tomar las medidas necesarias para almacenar agua durante el periodo de la suspensión.