Violencia en el occidente del Huila deja un muerto y un herido la noche del 25 de noviembre

Neiva

En horas de la noche del 25 de noviembre, las autoridades del departamento del Huila atendieron dos situaciones de gravedad registradas en municipios del occidente. El primer caso tuvo lugar en zona rural de La Argentina, a unos 30 minutos del casco urbano, en el sector conocido como Campo Alegre. Allí, una riña familiar terminó en tragedia cuando un hombre perdió la vida a manos de su propio hermano. La comunidad alertó a las autoridades, que acudieron al sitio para verificar lo ocurrido.

De acuerdo con información preliminar, el hecho se originó en una discusión entre integrantes de la familia Muñoz Mosca. Presuntamente, uno de los hermanos habría agredido a una mujer de la familia, lo que desató la intervención del tercero. En medio del altercado, este último atacó al agresor con un machete, ocasionándole la muerte de forma inmediata. Minutos después, el presunto responsable se presentó voluntariamente ante la estación de Policía de La Argentina.

El coronel Carlos Téllez, comento que “el segundo caso se registró en la vereda Lusitania, zona rural del municipio de La Plata, donde un hombre perteneciente a una comunidad ancestral resultó herido por arma de fuego. La víctima, de 34 años, fue trasladada al hospital San Antonio de Padua, donde recibe atención especializada. Las autoridades del municipio adelantan las verificaciones necesarias para esclarecer la forma en que ocurrieron los hechos y establecer responsabilidades”.

Frente a estas situaciones, la Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar confrontaciones que puedan desencadenar desenlaces lamentables. De igual manera, invitó a las comunidades a recurrir al diálogo como el camino adecuado para resolver diferencias. Finalmente, se pidió a la población informar cualquier detalle sobre el caso de La Plata a la línea 123, con el fin de contribuir al avance de las investigaciones.