Universidad de Cartagena realizó visita académica a las instalaciones de Concretos País

Cartagena

Cemento País recibió a un grupo de 20 profesionales de la Universidad de Cartagena, quienes, en el marco de la Maestría en Vías, adelantaron una visita académica orientada a profundizar en los procesos de producción de cemento y concreto aplicados a la infraestructura vial.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La jornada incluyó un recorrido técnico por nuestras instalaciones, guiado por Jesús Londoño, Jefe de Calidad, y Carlos Alberto Silva, Gerente Operativo, quienes compartieron con los estudiantes información clave sobre control de calidad, procesos productivos y estándares de la industria.

En Concretos País, el grupo fue acompañado por Bryan Fuentes, Profesional de Calidad, quien complementó la experiencia con una mirada operativa sobre la fabricación y manejo del concreto en obra.

Desde Cemento País agradecemos a la Universidad de Cartagena por elegirnos como espacio para la formación de sus profesionales. Este tipo de encuentros fortalece el vínculo entre la academia y el sector productivo, y contribuye al crecimiento técnico del gremio de la construcción.