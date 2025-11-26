Cartagena

Universidad de Cartagena realizó visita académica a las instalaciones de Concretos País

La visita estuvo orientada a profundizar en los procesos de producción de cemento y concreto

Concretos País

Concretos País

Cartagena

Cemento País recibió a un grupo de 20 profesionales de la Universidad de Cartagena, quienes, en el marco de la Maestría en Vías, adelantaron una visita académica orientada a profundizar en los procesos de producción de cemento y concreto aplicados a la infraestructura vial.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La jornada incluyó un recorrido técnico por nuestras instalaciones, guiado por Jesús Londoño, Jefe de Calidad, y Carlos Alberto Silva, Gerente Operativo, quienes compartieron con los estudiantes información clave sobre control de calidad, procesos productivos y estándares de la industria.

En Concretos País, el grupo fue acompañado por Bryan Fuentes, Profesional de Calidad, quien complementó la experiencia con una mirada operativa sobre la fabricación y manejo del concreto en obra.

Desde Cemento País agradecemos a la Universidad de Cartagena por elegirnos como espacio para la formación de sus profesionales. Este tipo de encuentros fortalece el vínculo entre la academia y el sector productivo, y contribuye al crecimiento técnico del gremio de la construcción.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad