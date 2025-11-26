UniCartagena convoca a Primer Taller de Socialización de Diplomado en IA para Servidores Públicos

Cartagena

El Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Universidad de Cartagena, en el marco del “Diplomado en Fortalecimiento de Habilidades y Herramientas de Inteligencia Artificial para el Sector Público”, convocan a servidores públicos y actores del ecosistema local de innovación y tecnología, al 1er Taller de Socialización y Construcción de Lineamientos de Política Pública en Inteligencia Artificial.

Este encuentro se llevará a cabo este jueves 27 de noviembre en el Paraninfo de la Sede San Agustín de la Universidad de Cartagena, desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

El taller representa un espacio estratégico diseñado para profundizar en la aplicación práctica y ética de la Inteligencia Artificial en la gestión pública. Los asistentes tendrán la oportunidad de interactuar directamente con expertos y colegas, compartiendo conocimientos y experiencias que son cruciales para el desarrollo de un Estado eficiente y transparente.

La agenda del evento incluye una charla magistral sobre “Gobernanza de la IA para un Estado eficiente”, así mismo un Panel de Expertos abordará la “Implementación de IA en la Práctica”, discutiendo desafíos, gestión del cambio y medición de impacto.

Un momento destacado será la Socialización de Casos de Éxito, donde los propios participantes del diplomado expondrán aplicaciones innovadoras de IA en el sector público. El taller concluirá con un Espacio de Validación y Retroalimentación, vital para la construcción colaborativa de los lineamientos de política pública en IA, cerrando con conclusiones y los próximos pasos del proyecto.

“Este primer taller es fundamental para reafirmar nuestro compromiso de dotar a los servidores públicos de las herramientas y el conocimiento necesario para liderar la transformación digital del Estado. Queremos que la IA sea un motor de eficiencia, transparencia y bienestar, y esto se construye desde el diálogo y la colaboración,” afirmó Juan Carlos Vergara, Vicerrector de Aseguramiento de la Calidad y coordinador del proyecto.

El Ministerio TIC y la Universidad de Cartagena invitan a los participantes del diplomado en su primera y segunda cohorte, y a la comunidad interesada a sumarse a esta jornada de aprendizaje y construcción colectiva, que promete ser un hito en el camino hacia una administración pública más inteligente y conectada.