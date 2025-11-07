Procuraduría llama a juicio a Olmedo López por incumplimientos en reconstrucción de Mocoa / Sergio Acero

La Procuraduría llamó a juicio a los exdirectores de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López (2022–2023) y Eduardo José González Angulo (2018–2022), por presuntas irregularidades en la planeación y ejecución de las obras de reconstrucción de Mocoa, Putumayo.

Estas obras fueron financiadas con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por más de 185.093 millones de pesos.

De acuerdo con el Ministerio Público, los entonces funcionarios habrían omitido realizar de manera oportuna las gestiones necesarias para reencauzar el proyecto, remover los obstáculos que surgieron durante su desarrollo y garantizar su ejecución hasta su culminación.

Esa situación habría ocasionado que varios contratos no se ejecutaran en los términos establecidos, que algunos fueran suspendidos e incluso que otros no llegaran a iniciarse.

“A la fecha, el proyecto no se ha culminado”, señaló la Procuraduría en el pliego de cargos.

El proyecto, formulado tras las graves inundaciones que afectaron a Mocoa en 2017 y 2018, contemplaba la ejecución de 17 contratos de obra y 11 de interventoría, destinados a desarrollar 56 obras de mitigación del riesgo.

Por estos hechos, el órgano de control calificó la conducta de Olmedo de Jesús López Martínez como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima, mientras que Eduardo José González Angulo habría incurrido en una falta gravísima a título de culpa grave.

La Procuraduría continuará con el proceso disciplinario para determinar la responsabilidad de los exfuncionarios en el manejo de los recursos y el incumplimiento de las metas del proyecto.