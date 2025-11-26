Sogamoso debate el taxímetro en medio de denuncias por desinformación. Rechazo masivo del gremio

En una extensa sesión del Concejo Municipal de Sogamoso, la gerente del Instituto de Tránsito y Transporte (Intrasoc), Mónica Pineda, socializó el proceso de implementación del taxímetro electrónico en la ciudad. La funcionaria inició aclarando que existe «...una avalancha de desinformación generada por los mismos transportadores en redes sociales...», lo que, según dijo, ha distorsionado las funciones del Instituto y su capacidad legal para adelantar el proyecto. Pineda enfatizó que Sogamoso, con más de 200.000 habitantes, “debe avanzar hacia nuevas tecnologías”.

Durante la sesión, la gerente explicó que el Ministerio de Transporte ratificó por escrito la competencia del Intrasoc para adelantar estudios y tomar decisiones sobre tarifas y mecanismos como el taxímetro. Leyó ante los concejales el radicado 2025-4161-5066-41, donde el Ministerio señala que las autoridades municipales de transporte—o los organismos en quienes deleguen—tienen la responsabilidad de vigilar, controlar e implementar estos dispositivos. «...No estamos sobrepasando nuestras funciones...», afirmó Pineda, reiterando que el taxímetro está definido en la Ley 769 de 2002 como un dispositivo autorizado para la liquidación oficial del servicio.

Uno de los puntos de mayor controversia fue la interpretación de unas planillas firmadas durante reuniones previas. Pineda aclaró que dichas planillas «...son simplemente registros de asistencia...» y no constituyen aceptación del proyecto. La desinformación alcanzó tal nivel que, en medio de la sesión, la concejal Estela Fernández debió interrumpir la discusión para desmentir publicaciones de transportadores que afirmaban que el Concejo discutiría la implementación del pico y placa, algo que no estaba en la agenda. «...La gente cree esos cuentos, no los verifica...», reclamó la concejal.

El gremio de taxistas expuso su inconformidad a través de varios voceros. Luis Vega, vicepresidente del Sindicato de Trabajadores de Taxis en Sogamoso, señaló que el proyecto debería construirse con la participación de los más de mil conductores y propietarios que dependen del servicio. Presentó una encuesta realizada entre 641 vehículos habilitados, de los cuales «...más de 480 manifestaron estar en desacuerdo con el taxímetro electrónico...». Vega argumentó que los ingresos diarios del gremio son altamente variables y que los costos de operación ya superan el millón y medio de pesos mensuales.

Otro transportador, Luis Armando Gutiérrez, sostuvo que el taxímetro los llevaría a trabajar a pérdida según los cálculos expuestos por el Intrasoc. Explicó que si se asumieran 29 carreras diarias a 6.000 pesos, se producirían 174.000 pesos, mientras que los costos estimados por la administración superarían los 188.000 pesos. «...La imposición del taxímetro no mejora la calidad de vida del gremio; por el contrario, nos obliga a pensar en retirarnos del oficio...», advirtió.

El personero municipal, César Hormedo Hernández, solicitó formalmente el estudio técnico y el borrador de resolución que contempla la implementación del taxímetro, actualmente en fase de comentarios. La gerente del Intrasoc propuso que los transportadores escojan voceros por cada una de las empresas de la ciudad para continuar la discusión, junto al Concejo y la Personería. También anunció que la fecha fijada en el borrador para iniciar la implementación será modificada hasta que se incluyan las recomendaciones de las partes.

Aunque el proceso tendrá ajustes, Pineda fue enfática en que la administración no dará marcha atrás. «...No hay que temerle a la tecnología...», señaló, insistiendo en que el taxímetro permitirá mejorar el servicio y garantizar transparencia para usuarios y conductores. Recordó que el Ministerio de Transporte confirmó que el Instituto está habilitado para llevar adelante la implementación en la Ciudad del Sol.