Senador Chacon anuncia queja ante la Procuraduría por ausencia del gobierno a controles políticos

Cúcuta

La inasistencia de los ministros del gobierno de Gustavo Petro al Congreso de la República motivo el anuncio del senador nortesantandereano de una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación.

La ausencia de los ministros de comercio, transporte y trabajo motivo el anuncio del dirigente político que dejó ver su molestia.

“Radicaré en los próximos minutos la denuncia ante la Procuraduría para que investigue lo que esta sucediendo no solo en este debate sino en los anteriores donde los ministros no le están dando la cara al país” dijo el senador.

Agregó que “lamentamos los liberales que presentamos este proyecto de debate sobre la economía colaborativa y me temo señor presidente que es por temor y miedo a venir a darla la cara al país porque saben lo que contestaron, saben las respuestas que tenemos. Saben como les íbamos a probar que no tienen la información de que significa esto en el ministerio de comercio exterior”.

El parlamentario lamentó la respuesta del gobierno nacional frente a la ausencia reiterativa para el ejercicio de los controles políticos.