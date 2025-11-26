¿Quién es el empresario catalán que fue visto con Verónica Alcocer en Estocolmo?

Verónica Alcocer caminando por las calles de Estocolmo junto al empresario colombo-catalán Manuel Grau. Imagen tomada del video publicado por el diario sueco Expressen

POLÍTICA

El diario sueco Expressen, publicó un video donde se ve a Verónica Alcocer caminando por las calles de Estocolmo junto al empresario colombo-catalán Manuel Grau.

Según relató ese medio europeo, Manuel Grau llegó a Estocolmo el pasado domingo y en las últimas horas fue captado saliendo de una lujosa tienda junto a Alcocer.

Grau ha sido cercano a la familia presidencial y desde finales de 2022 recibió la nacionalidad colombiana.

Es administrador de empresas, socio y gerente de la empresa Colombia S.A.S, de implementación de tecnología, y aparece como miembro de la Junta de Central de Inversiones S. A. (CISA), una entidad vinculada al Ministerio de Hacienda.

El empresario catalán Grau, es recordado porque en abril de 2024, la actual alcaldía de Medellín tumbó un negocio de basuras por más de $251 mil millones que tenía como objeto usar camiones de cargue lateral, tras una advertencia de la Contraloría por posibles riesgos de inestabilidad financiera. Ese proyecto del que estaba interesado Manuel Grau, fue impulsado inicialmente durante el mandato del exalcalde Daniel Quintero.

También se le ha relacionado como uno de los empresarios cercanos a Xavier Vendrell, el otro empresario amigo de la familia Petro-Alcocer quien apareció como el intermediario con ‘Papá Pitufo’.