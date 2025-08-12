3 de los 4 autores materiales del homicidio del periodista Oscar Gómez en Armenia aceptarían cargos

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

Tres de los cuatro autores materiales del asesinato del periodista Oscar Gómez Agudelo aceptaran cargos y firmaran un preacuerdo con la Fiscalía frente a la imputación de los cargos.

Así fue determinado luego de audiencia preparatoria de juicio que se cumplió ante el juzgado segundo Penal del Circuito Especializado de Armenia, Quindío.

La Fiscalía General de la Nación les imputó los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego contra Luis Miguel Tamayo nazareno, Jorge Iván González Botero y Juan David Prado Ordoñez

Según el portal Periodismo Investigativo, el único que no aceptó los cargos, ni la imputación, ni el preacuerdo fue Johan Andrés mena Escobar que ira a audiencia preparatoria de juicio oral diferenciada.

Según la información de los abogados del periodista y de acuerdo a la tasación de la pena, los imputados podría pagar una pena de 212 meses de prisión es decir 17 años de prisión.

Que roles cumplieron los que aceptarán cargos

Jorge Iván González Botero

Habría conseguido una motocicleta hurtada para movilizar al sicario; mientras que Juan David Prado Ordóñez es señalado de conducir el vehículo en el que fue transportado como parrillero presunto sicario

Luis Miguel Tamayo Nazareno, presunto sicario

Según la Fiscalía fue quien presuntamente disparó contra el comunicador en momentos en los que pretendía ingresar a su lugar de trabajo, una emisora local ubicada en el centro de Armenia.

Para el 30 de septiembre fue fijada la audiencia donde se presentará y se verificará el preacuerdo y dará a conocer la sentencia.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Carlos Arturo Gómez Agudelo, hermano del periodista asesinado sobre esta diligencia judicial “Efectivamente hubo diligencia en el caso de Óscar Gómez Agudelo, nuestro hermano y ya se ven los avances positivos que tiene la investigación, la negociación a la que llegaron tres de ellos con las autoridades y esperamos que las condenas sean ejemplares.

Este caso no puede terminar allí, sino que tiene que seguir investigando las autoridades, quién fue el autor o los autores intelectuales de la muerte de él, bien se sabe que detrás de las personas que fueron los autores materiales tienen que haber responsables y esperamos que la Fiscalía General de la Nación siga con la con el proceso de investigación, la el trabajo método que vienen haciendo y pues llegar a los autores intelectuales que es lo que nos interesa a nosotros.