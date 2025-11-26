Por obras en la Avenida del Consulado, TransCaribe activa desvío en su ruta X103

Cartagena

Debido al inicio de las obras de mantenimiento y mejora de la malla vial en la Avenida del Consulado, específicamente en el tramo comprendido entre las carreras 40 y 41 (a la altura del colegio Octaviana del C. Vives) por parte del Distrito de Cartagena, TransCaribe activará el siguiente desvío en su ruta X103 Portal – Consulado – Centro.

En sentido Portal – Centro: a la altura del Hospital Universitario del Caribe, los buses girarán a la derecha para tomar la Transversal 50 y la Carrera 50 hasta Muebles Jamar de Cuatro Vientos, donde tomarán el retorno a la altura de UniColombo, para salir a la Avenida Pedro de Heredia, y circular hasta la estación María Auxiliadora, retomando allí su recorrido habitual.

En sentido Centro – Portal: a la altura de la estación María Auxiliadora, los buses tomarán el carril mixto hasta la estación España, girando a la derecha en la Carrera 44 (calle de los paragüitas), empalmando su recorrido habitual en la Avenida del Consulado.

Se dejan de cubrir los paraderos Universidad de Cartagena, Parque Piedra de Bolívar, Cruz Roja, Amberes y Mitsubishi en sentido Portal – Centro; y el paradero Octaviana del C. Vives en sentido Centro – Portal. En el recorrido por el carril solo bus, los buses realizarán paradas provisionales en las estaciones Cuatro Vientos, Líbano, España y María Auxiliadora.

El desvío se mantendrá activo por el tiempo que dure la intervención.