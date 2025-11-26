Lluvias intensas y vientos huracanados en Manzanares, Caldas dejan 6 viviendas inundadas

Manizales

Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Manzanares atendieron varias emergencias reportadas por la comunidad en las últimas horas. Según el organismo de socorro por lo menos 6 viviendas se inundaron y tuvieron afectaciones por las intensas lluvias registradas

En el Sector del Reversadero en Santa Clara, se atendió una inundación de una vivienda a causa del desbordamiento de una quebrada que pasa por la parte alta de esta vivienda, sin afectaciones mayores, con la ayuda de la Comunidad se logra evacuar el agua, vivienda habitada por dos adultos y un menor.

“ Un fuerte aguacero que duró alrededor de casi 40 minutos causó varias afectaciones en varias viviendas. Tuvimos unas cinco o seis viviendas afectadas por inundación y pues afectación en los enseres de las viviendas. Sí, señor, ya los reportes los tiene la Alcaldía”, dijo Diana Raquel González, comandante de Bomberos de Manzanares

En la Cra 3 por desplazamiento de material (gravilla), por las fuertes lluvias, generando inundación en la calle en total más de 6 viviendas resultaron afectadas.

Los bomberos atendieron inundación de vivienda en el Sector de Santa Clara, antes de llegar al charco la mayoría, afectando Camas, colchones, Equipo de sonido, sofá, ropa, entre otros enseres, casa habitada por un adulta cabeza de hogar, dos menores entre 3 y 8 años