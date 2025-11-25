Cirujano vascular nortesantandereano recibe reconocimiento mundial

Cúcuta

El cirujano vascular nortesantandereano Luis Alberto Moreno, director científico de la Clínica Vascular Moreno, recibió el reconocimiento a la Mejor Investigación Vascular Latinoamericana en el VEITH Symposium.

Lo anterior, después que el doctor Moreno expusiera su novedosa técnica de cirugía de varices pélvicas a través de laser, en Nueva York.

“Esto es una técnica que se inventó aquí en la clínica vascular Moreno por parte mía. Es una técnica revolucionaria para el tratamiento de las varices pélvicas en aquellas mujeres que sufren de varices pélvicas y es básicamente usar la tecnología láser para su tratamiento. Esto tiene igual de efectividad que el tratamiento que se venía haciendo, pero sobre todo menos costos y es más segura. Es decir, que tiene menos complicaciones que se han venido presentando con las técnicas actuales", indicó el cirujano nortesantandereano.

Agregó que presentó su técnica en el “congreso más importante del mundo que existe hoy día, que es en la Ciudad de Nueva York. Es un congreso donde van más o menos 3.500 a 4.000 cirujanos vasculares de todo el mundo, muchos de ellos llevan trabajos novedosos para presentar nuevas técnicas quirúrgicas y de lo cual surgió un premio que fue al mejor trabajo y afortunadamente fue concedido a nosotros”.

La investigación del Dr. Moreno se destacó entre aproximadamente 200 investigaciones presentadas en el encuentro, convirtiéndose en la más sobresaliente de Latinoamérica por su impacto clínico.