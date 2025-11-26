La historia no contada de candidata más opcionada para magistrada de Consejo Superior de la Judicatura
Liliana Cardona, siendo delegada para asuntos penales, quiso anular el proceso contra el corrupto magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt.
Liliana Rosa Cardona. Foto: X @judicaturacsj
El viernes de esta semana la Corte Constitucional elige un magistrado del Consejo Superior de la Judicatura.
La favorita para ser elegida se llama Liliana Rosa Cardona, muy cercana a la cada vez más influyente exprocuradora Margarita Cabello.
De Liliana Cardona hay una actuación que debe considerar la Corte Constitucional. Siendo delegada para asuntos penales quiso anular el proceso contra el corrupto magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt.
La maniobra para favorecer a Pretelt la hizo a espaldas del procurador general de la época Fernando Carrillo, fue rechazada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por extemporánea.
Pero ahí están las huellas de que la potencial nueva magistrada hizo una jugada, a escondidas de su jefe, para favorecer a un corrupto como Jorge Pretelt.
