Jader Tremendo se convierte en el dj más galardonado en la champeta con su tercer disco de oro

Cartagena

Jader Tremendo luego de lanzar su gran álbum #LaGalaxia logrando obtener varios de sus éxitos en el top 10 y en el top #1 de YouTube, cumplir con la realización de su gran lanzamiento en vivo en la plaza de toros y seguir siendo uno de los artistas más importantes y destacados en Cartagena, no deja de trabajar y sigue cosechando más éxitos en su carrera.

Efectivamente cumpliendo un sueño más Jader Tremendo logra recibir su tercer disco oro gracias a su álbum #LaGalaxia, disco que recibe en medio del show del lanzamiento del álbum en Sincelejo, momento especial que no esperaba y que justo en tarima ocurre la entrega oficial para él, en medio de la euforia y con la presencia de miles de sus seguidores es tomado por sorpresa y de manera inesperada.

‘’Fue un momento totalmente inesperado, se siente muy bien ser el Dj actual que representa la champeta a nivel nacional e internacional, este tercer disco de oro con #LaGalaxia es el resultado de todo el sacrificio con el que hemos venido trabajando todo este tiempo y la verdad se siente muy bien que los resultados sean de esta manera, de verdad que me encuentro agradecido con todo mi equipo de trabajo que también se pone la 10 para lograr grandes cosas en el género’’- Jader Tremendo

Jader Tremendo con este tercer DISCO DE ORO, se convierte el Dj de champeta mas galardonado del género, logrando así seguir siendo bandera para la ciudad y para la champeta a nivel Nacional e internacional.

‘’Estoy agradecido con Dios, agradecido con mis seguidores, de verdad GRACIAS, no tengo otra palabra para decirles, siempre voy a estar trabajando para que ellos cada día se sientan mas orgullosos del trabajo que venimos realizando... ¡Esto apenas es el comienzo de todo lo que tengo para brindarles a mis seguidores!’’, aseguró Jader Tremendo.