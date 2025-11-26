Iniciaron acciones urgentes para asegurar la movilidad en la vía Autopista – San Luis

La Secretaría de Infraestructura de Antioquia activó intervenciones inmediatas en el tramo Autopista – San Luis, donde la pérdida de banca en el kilómetro 1+000 viene afectando la circulación de vehículos y aumentando el riesgo para los usuarios de este corredor estratégico del Oriente antioqueño.

Un equipo de esta Secretaría, acompañado por el alcalde de San Luis y representantes de la interventoría, realizó una visita técnica al sector para definir las primeras medidas que permitan mantener la movilidad mientras avanzan los estudios para una solución de fondo.

Según explicó el secretario de Infraestructura, Luis Horacio Gallón Arango, este punto es uno de los más complejos de la red vial departamental y ha requerido atención constante mediante contratos de reacción inmediata. Debido a la dificultad para estabilizar el terreno, el sitio fue priorizado para iniciar obras de mitigación que reduzcan el riesgo y eviten cierres totales.

“Se están haciendo los estudios y diseños para construir el muro de contención y tener la transitabilidad segura en la vía de la autopista San Luis. Es muy importante decir que estos recursos vienen con el contrato de mantenimiento y de acuerdo a la declaratoria de emergencia vial que tuvimos este año” expresó el secretario Gallón.

Entre las acciones que se ejecutarán de manera inmediata se encuentra la instalación de tubería para asegurar el paso adecuado del agua proveniente de la cuneta, evitando que continúe debilitando el talud inferior. Adicionalmente, se intervendrá la superficie con material fresado para mejorar el tránsito mientras avanzan las labores técnicas.

En una segunda fase, y como parte del plan a corto plazo, se realizará el reemplazo de dos alcantarillas entre el punto crítico y la quebrada La Cuba, además de la construcción de estructuras de descole revestidas para prevenir procesos de erosión que comprometan nuevamente la estabilidad del corredor.