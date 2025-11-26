Contraloría archiva proceso de responsabilidad fiscal del Central Park

Medellín, Antioquia

La Contraloría General de la República decidió archivar el proceso de responsabilidad fiscal Nº B0052-2022-40749 relacionado con el proyecto Central Park, según el Auto 1557 del 20 de noviembre de 2025 emitido por la Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia.

El ente de control concluyó que no existía daño patrimonial, que no se configuraban responsabilidades fiscales y que debía levantarse la totalidad de las medidas cautelares impuestas desde mayo de 2023. Con esta decisión, las 25 personas que aparecían inicialmente como presuntos responsables —entre ellos exdirectivos de Indeportes Antioquia, representantes de VIVA, funcionarios de la Universidad Politécnica Jaime Isaza Cadavid, y delegados de la firma Ingecon— quedaron sin sanción fiscal.

El auto también precisa que el supuesto daño por $112.684 millones no se acreditó en ninguna de las etapas del proceso y que “toda vez que se ha demostrado que el presunto investigado no existe, toda vez que los recursos fueron debidamente ejecutados”, la investigación debía cerrarse.

Veeduría Ciudadana habla de “revés fiscal” y cuestiona ejecución del proyecto

Tras conocerse el archivo, la Veeduría Ciudadana al Central Park calificó la decisión como un “terrible revés fiscal para la Gobernación de Antioquia”. En el comunicado público, la organización señaló que a pocos meses de vencerse los términos del proceso, el ente de control dejó sin responsables una investigación que se abrió por presunto detrimento en la ejecución del proyecto.

La Veeduría citó apartes del informe de la Contraloría que indican que, según información entregada por indeportes Antioquia, la ejecución financiera del contrato alcanzó el 96,77%, lo que demostraría que los recursos fueron gastados en su totalidad. Sin embargo, insistió en que la obra continua inconclusa y con problemas de funcionamiento.

El comunicado también destacó que la Contraloría encontró pagos por más de $154.366 millones, cifra superior incluso al valor contratado inicialmente, por lo que insiste en que el archivo deja abiertas interrogantes sobre la gestión contractual y técnica del proyecto.

Veeduría pide claridad sobre otros procesos y señala responsabilidad institucional

En el documento, la Veeduría sostuvo que es necesario esclarecer si existen investigaciones activas en la Procuraduría o la Fiscalía, y reclamó definir “quiénes son los verdaderos responsables del estado actual del Central Park”.

Además, afirmó que continuará ejerciendo vigilancia ciudadana y solicitando información oficial sobre el avance de los procesos administrativos y disciplinarios aún vigentes en torno al proyecto.

Qué dice el Auto 1557 sobre los implicados

El auto conocido por Caracol Radio incluye la lista completa de personas y entidades inicialmente vinculadas al proceso fiscal, entre ellos exdirectivos de VIVA, INDEPORTES, integrantes de universidades públicas y representantes de firmas contratistas. La Contraloría ordenó:

“Levantar las medidas cautelares decretadas el 26 de mayo de 2023”,“Archivar el proceso ordinario de responsabilidad fiscal”,y “Declarar que no procede recurso alguno contra esta decisión”.

La decisión fue suscrita por los delegados de la Gerencia Departamental Colegiada: Cristian Camilo Conde Castro, Juan Carlos Zapata Pimienta y Cristian Felipe Castaño Román.

El futuro del Central Park sigue sin resolverse

Aunque la Contraloría archivó el proceso fiscal, el proyecto continúa sin operación plena y con obras pendientes. La Veeduría advirtió que, pese a que para la autoridad fiscal “no hubo detrimento”, la infraestructura no está terminada y persisten dudas sobre su planeación, supervisión y entrega final.

La discusión ahora se traslada a los procesos disciplinarios y penales que podrían seguir activos en otros organismos de control, mientras el proyecto permanece sin definir una fecha clara para su puesta en funcionamiento.