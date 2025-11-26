HUC compartió experiencias en jornada de referenciación con el Hospital Rosario Pumarejo de López

Cartagena

El Hospital Universitario del Caribe (HUC) recibió la delegación de la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López en una jornada de referenciación, en el marco del programa Plan Padrino de la Superintendencia Nacional de Salud. La visita tuvo como objetivo compartir las mejores prácticas y experiencias del HUC para fortalecer los procesos de atención al paciente en la ESE visitante.

Durante la jornada, se presentaron los modelos de gestión y estrategias implementadas por el HUC para mejorar la calidad de los servicios de salud, con el fin de que la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López pueda replicar y adaptar estas experiencias en su institución.

El gerente del HUC, Rodrigo Arzuza Jiménez, destacó la importancia de este tipo de encuentros para el fortalecimiento del sistema de salud en la región. “En el HUC estamos comprometidos con la calidad y la humanización de nuestros servicios. Es un honor compartir nuestros conocimientos y experiencias con otras instituciones para seguir trabajando juntos por la salud de la comunidad”, afirmó.

Esta jornada de referenciación es un ejemplo del trabajo colaborativo entre instituciones de salud para mejorar la atención a los pacientes y fortalecer el sistema de salud en Colombia.