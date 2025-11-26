Francia: se confirma segunda condena contra expresidente Sarkozy

El Tribunal Supremo confirmó la pena de seis meses de cárcel contra el expresidente francés Nicolas Sarkozy por financiación irregular de su campaña presidencial fallida de 2012.

Es la segunda condena definitiva contra el mandatario francés entre 2007 y 2012. Actualmente, tiene tres casos judiciales abiertos.

En primera instancia, debía pagar una pena de un año privado de su libertad; sin embargo, la Corte de Casación francesa impuso una pena inferior, que podrá cumplir bajo arresto domiciliario con una tobillera electrónica.

Las investigaciones revelaron que se creó un sistema de doble facturación para ocultar el aumento de los gastos de su fallida campaña de 2012, que fueron casi el doble del límite autorizado de 22,5 millones de euros.

Superado en todo momento en las encuestas, Sarkozy ordenó acelerar los actos electorales y el resultado fue un tren de gastos que casi dobló los autorizados por la ley. Maquillados por un entramado de falsas facturas gastaron hasta 43 millones de euros, aunque no fueron capaces de dar la vuelta a las encuestas.

Sarkozy siempre ha negado conocer ese desvío de fondos y acusó a algunos de sus colaboradores de enriquecerse a su costa, pero el Supremo no admitió esos argumentos y consideró, como los tribunales anteriores, que el candidato es el responsable último de los gastos.

Sus abogados hicieron saber que, aunque sigue clamando su inocencia, acata la sentencia que consideran sustentada en argumentos “inéditos”, al tiempo que se reservan el derecho a recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

El año pasado fue sentenciado a un año de cárcel por el Tribunal Supremo por haber tratado de obtener informaciones de un magistrado a cargo de otra investigación judicial que tenía abierta, con el fin de mover influencias y obtener para él un puesto en Mónaco. Por tanto, llevó un brazalete electrónico entre febrero y mayo.

Además, es juzgado por otro caso de financiamiento irregular por la campaña presidencial del 2007. Se le acusa de recibir dineros del régimen libio de Muamar Gadafi. Fue condenado en primera instancia el pasado 25 de septiembre a cinco años de cárcel, por lo que es la condena más dura contra el expresidente.

Los jueces determinaron entonces que ingresara en prisión, un hecho inédito que tuvo lugar el pasado 21 de octubre. Pasó tres semanas en la cárcel parisina de La Santé. Así se convirtió en el primer expresidente francés entre rejas desde la II Guerra Mundial.

Fue liberado de forma condicional por su elevada edad, 70 años. Entre marzo y junio de 2026, se celebrará el juicio en apelación por este caso.

Sarkozy también está imputado en una causa por tratar de influir a un testigo clave de este último caso, en el que también está implicada su esposa, Carla Bruni.

La alargada sombra de Sarkozy figura en otros escándalos investigados por la justicia francesa, como la atribución del Mundial de fútbol de 2022 a Catar o el cobro de comisiones del lobby ruso.