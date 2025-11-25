Alcalde de Vélez anuncia liberación de recursos para atender emergencia en la Transversal del Carare

Bucaramanga

El alcalde de Vélez, Orlando Ariza anunció que, tras más de un mes de gestiones ante distintas entidades del gobierno nacional por la emergencia vial, se logró la liberación de importantes recursos para atender la situación que enfrenta el municipio por los graves daños en las vías, especialmente en la Transversal del Carare sector de Zarandas, donde al menos 3 kilómetros de este corredor quedaron completamente destruidos.

Según indicó el mandatario, estima que se requieran más de $50 mil millones para una primera etapa de intervención y confirmó que Santander se declarará en calamidad pública ante esta emergencia.

El alcalde de Vélez, Orlando Ariza aseguró que el municipio cuenta con “los insumos técnicos, administrativos y financieros” necesarios para sustentar la magnitud de la crisis, la cual calificó como una situación de orden nacional que afecta con graves pérdidas económicas, especialmente a los habitantes de su municipio.