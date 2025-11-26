Entregaron camioneta a la ESE Hospital Local de María La Baja, Bolívar

Cartagena

Una camioneta marca Nissan 4 x 4, modelo 2026, entregó el alcalde, Ramiro González Mancilla, a la gerente de la ESE Hospital Local de María La Baja en Bolívar, Ludys Elena Chávez Barrios.

El mandatario entregó las llaves a la gerente, quien prometió hacer buen uso de esta camioneta.

En esta administración se ha entregado una ambulancia y ahora esta camioneta al centro asistencial. Se espera que al final del actual mandato lleguen otros servicios de la comunidad marialabajense.

Los funcionarios aseguraron que la salud es un compromiso de todos por lo tanto siguen sin detenerse.

El nuevo vehículo llega a fortalecer los servicios intramuros del centro asistencial.