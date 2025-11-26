Encuentro académico reunió a expertos y líderes para discutir sobre futuro del Caribe en Cartagena

Cartagena

Cartagena fue la sede de un encuentro académico convocado por la RAP Caribe y la agremiación de universidades ASIESCA, con el propósito de analizar los grandes retos y oportunidades del Caribe colombiano desde una perspectiva técnica, regional y participativa. El encuentro, que se realizó en las instalaciones de la Fundación Universitaria Los Libertadores, reunió a más de 100 representantes de la academia, entidades territoriales, sociedad civil y equipos técnicos.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La RAP Caribe es la Región Administrativa y de Planificación conformada por los departamentos del Caribe colombiano, creada para impulsar proyectos estratégicos, fortalecer la integración regional y promover el desarrollo sostenible a través de la coordinación entre instituciones, academia, sector privado y ciudadanía. Su labor se centra en construir una visión conjunta de futuro para la región y en gestionar iniciativas que trasciendan los límites departamentales.

Uno de los espacios centrales fue el conversatorio con líderes del caribe con proyección nacional, invitados como voces regionales para aportar miradas estratégicas sobre el futuro del territorio. Participaron el exministro del Interior, Daniel Palacios; el senador Mauricio Gómez; el presidente del Senado Efraín Cepeda y el exgobernador y exmiembro de la RAP Caribe, Héctor Olimpo.

Como parte del encuentro, la RAP Caribe y ASIESCA firmaron un memorando de entendimiento que formaliza una alianza para diseñar y estructurar un proyecto de planificación regional del Caribe. Este esfuerzo busca integrar a los sectores público y privado, la academia y la sociedad civil bajo el modelo de cuádruple hélice, con el fin de construir una agenda de desarrollo sostenible, inclusiva y basada en evidencia.

Con este foro, la RAP Caribe reafirma su compromiso de promover espacios de diálogo de alto nivel que fortalezcan la visión colectiva y la proyección estratégica del Caribe colombiano.

Este encuentro determina un paso importante en la intención de la RAP Caribe en la construcción de procesos de región con los actores de la cuádruple hélice del desarrollo: sector público, sector privado, tercer sector y la academia. Finalmente se destacó durante el evento la importancia del sector académico, que es la piedra angular para aportar la rigurosidad de la ciencia y la pedagogía a los proyectos que se construyen desde el fuero de la RAP para impulsar el desarrollo de la comunidad en la Región Caribe.

“Lo más importante es ponerse a trabajar y a ejecutar, llevamos mucho tiempo estudiando la región, debemos es concentrarnos en sincronizar la agenda del estado, de la clase política y de las universidades. Debemos utilizar el talento humano que tiene la academia, aprovechar las investigaciones ya desarrolladas y todas las patentes aprobadas en beneficio de toda la región.” afirmó la rectora de la Fundación Universitaria Los Libertadores, la doctora Angela María Merchán.