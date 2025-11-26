Ante aumento de homicidios, un alcalde del Atlántico solicitó militarizar la población

El concejal busca respuestas con respecto a las razones y fundamentos jurídicos que dieron paso a la militarización de Bogotá. Foto: Getty Images / JUAN BARRETO( Thot )

El alcalde del municipio de Baranoa, Atlántico, pidió la militarización en la población ante el aumento de los casos de homicidios.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

En lo que va de este 2025, ya son más de 30 los crímenes que se han registrado en el municipio y son varias las personas que han resultado heridas también tras varios atentados sicariales.

Ante este panorama, Edison Palma, alcalde de Baranoa, criticó la labor de la Policía y dijo que no se están viendo resultado.

“Nosotros estamos pidiendo militarizar nuestro municipio. Ya hoy tengo que decirlo así y hoy lo voy a hacer saber en el Consejo. La gente no cree ya en la policía. Hoy la gente ha perdido la confianza en la labor de la Policía. Estamos convencidos que si combinamos esto con la presencia del Ejército en nuestras calles, en el área rural, y se ejercen mayores controles en la entrada y en la salida de nuestro municipio, podemos realmente mejorar la situación”, sostuvo.

En los últimos hechos, dos personas resultaron heridas en dos atentados que se registraron en el municipio.

Los lesionados, entre ellas una mujer, reciben atención médica en la Clínica Reina Catalina.