El Pulso del Fútbol, 26 de noviembre de 2025

El Pulso del Fútbol está en la previa de los partidos de Champions y Liga Colombiana.

Juan Cedeño

¿Quién será el primer eliminado entre América y Medellin?

42:04

En este programa de El Pulso del Fútbol Steven Arce y José Alberto Ortiz hablaron sobre el incidente que sufrío el juagador del América de Cali, Luis Paz. José dijo: “La información que tenemos es que el jugador fue a una entidad bancaria, retiró un dinero y fue interceptado por unos ladrones, pero no sé conocen muchos más detalles”. Sobre el tema Steven agregó: “También había pasado en su momento con Iago Falque, que incluso le habían hecho unos disparos a su vehículo. Pero esto no pasa solo en Cali, es una problemática de todo el país y hasta del mundo”.

