Dos accidentes de tránsito en el occidente de Caldas dejan un muerto y un herido

Manizales

Un lamentable accidente de tránsito se reporta esta noche de martes en la vía Manizales-Medellín, frente a la zona de servicios del peaje de Irra. La información inicial es que una persona que viajaba en moto falleció, pero no se conoce la identidad. Por otro lado, los bomberos de Supía reportaron un nuevo caso de vehículo fantasma donde una camioneta embistió a un motociclista y emprendió la huída

Cerca al peaje de Irra, en el sector de Los Cuervos, un motociclista colisionó contra un tractocamión, el conductor del primer vehículo falleció instantáneamente en el sitio, por lo que el corredor vial estuvo cerrado por algunas horas mientras llegaban las autoridades a hacer el levantamiento del cuerpo e identificarlo.

Accidente Supía

“El Cuerpo de Bomberos de Supía atendió un accidente de tránsito en la carrera 7 calle 30 calle del coliseo donde según testigos una camioneta arrolló a un motociclista y se da a la fuga, el lesionado es valorado, estabilizado y trasladado de urgencia a ESE Hospital San Lorenzo de Supía” dijo Ricardo Tapasco, vocero Bomberos de Supía

En los últimos tres meses en Supía se han presentado por lo menos cuatro accidentes en la modalidad de vehículo fantasma