Denuncias ambientales aumentan en el Huila, piden acciones urgentes para proteger los recursos

Neiva

Durante el análisis realizado por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, correspondiente a las vigencias 2020–2025, se consolidó un panorama claro sobre el comportamiento de las denuncias ciudadanas en el Huila relacionadas con daños ambientales. El estudio evidencia un avance notable en la participación de la comunidad al momento de reportar afectaciones a los recursos naturales.

Las cifras muestran que la región sur del departamento concentra el mayor volumen de denuncias, superando las 7.000, lo que equivale a cerca del 42% del total. En esta zona, caracterizada por su riqueza natural y su amplia cobertura boscosa en el macizo colombiano, predominan los reportes por tala ilegal y afectaciones a la flora nativa. En contraste, el norte del Huila presenta más de 5.000 denuncias relacionadas principalmente con conflictos por el uso del agua, representando cerca del 32%.

Según, Juan Carlos Ortiz – subdirector de Regulación y Calidad Ambiental, afirmo que “otras afectaciones también fueron documentadas por la CAM, como los daños a la fauna silvestre, que alcanzan alrededor de 2.000 casos, especialmente en zonas cercanas a las cordilleras Central y Oriental. Las infracciones relacionadas con el suelo suman cerca de 1.600 reportes, asociados mayormente a la disposición inadecuada de residuos y a la explotación no autorizada de materiales. En cuanto a la calidad del aire, los casos son notablemente menores, con unos 300 registros”.

La autoridad hace un llamado a la comunidad para fortalecer la conciencia ambiental y proteger los recursos naturales que hacen del Huila un territorio privilegiado en biodiversidad. La entidad insiste en que la prevención es la herramienta más eficaz para evitar daños irreparables en los ecosistemas. El compromiso de docentes, autoridades municipales y habitantes de las zonas rurales es fundamental para avanzar hacia un manejo responsable del ambiente.