Dan a conocer porfolio de servicios de la nueva Ese Hospital Local de María La Baja, Bolívar

En las últimas horas, el alcalde del municipio, Ramiro González Mancilla y la Gerente de la Ese Hospital Local de María la baja, Bolívar, Ludys Elena Chávez Barrios, dieron a conocer el portafolio de servicios que se ofrecerán a la comunidad una vez se construya el hospital regional de los Montes de María en el casco urbano, al lado del estadio de béisbol del barrio el Recreo, exactamente donde estaban los soldados campesinos.

González Mancilla, agradeció al ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, y a su equipo técnico, por hacer posible este gran proyecto desde su natal María La Baja.

Chávez Barrios, expresó que los servicios serán muy completos en: Enfermería, Medicina General, Odontología, Psicología, Vacunación, Laboratorio Clínico, Atención a la Primera Infancia, Fisioterapia, Terapia respiratoria, Servicios farmacéutico, Fonoaudiología, Imágenes diagnóstica, Radiología odontológica, Toma de muestra de cuello uterino, Hospitalización adultos y Pediátrica, Atención del parto, Urgencias y todo lo que es reanimación.

Además, se tendrán algunas especializaciones que se irán implementando paso a paso con la ejecución de los servicios prestados.

Por su parte el alcalde Ramiro González Mancilla, aseguró que los y las marialabajenses no tendrán que ir hasta la ciudad de Cartagena, solo en casos vitales o extremos.

Advirtió también, que para el municipio vienen obras importantes en materia en este sector, como la construcción de los puestos de salud en los corregimientos de El Níspero, Correa, adecuación del puesto de San José del Playón, Mampujan y Flamenco. Todas estas gestiones hacen María la baja, se transforme.