Citan a control político a MinDefensa, el director del DNI y fiscal por presuntos nexos con disidencias

Desde la oposición citarán a debate de control político al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus, e invitarán a la fiscal Luz Adriana Camargo, por los presuntos nexos entre el Ejército y las disidencias.

El debate se llevará a cabo en la plenaria de la Cámara de Representantes y según el cuestionario que fue presentado, piden al ministro Pedro Sánchez responder por si el Ministerio de Defensa ha ordenado una revisión completa de los sistemas de comunicaciones militares, para verificar si estos códigos fueron comprometidos, actualizados o cambiados.

Lea también: ¿Retaliación? Wilmar Mejía desmiente señalamientos y asegura que son por descubrir redes en Ejército

También piden al director del DNI que explique si alguno de sus funcionarios, incluido Wilmar Mejía, figura en comunicaciones enviadas a alias Calarcá o a miembros del autodenominado Estado Mayor Central y así mismo, si ha abierto una investigación interna en la dirección para determinar “si el señor Mejía ha utilizado su posición estratégica para desmantelar estructuras de inteligencia que pudieran obstaculizar las operaciones de las disidencias de ‘Calarcá’”.

Lea también: Lina Garrido pide a Marco Rubio que fiscal Luz Adriana Camargo sea incluida en la Lista Clinton

Por su parte solicitan a la fiscal, Luz Adriana Camargo, que indique si la Fiscalía precisar la fecha exacta en que tomó posesión de las pruebas que fueron incautadas y “detallar la razón procesal por la cual la investigación no ha avanzado e n este tiempo, permitiendo que las disidencias “se sigan expandiendo y consolidando”.

Le exigen además que aclare qué acciones ha tomado la Fiscalía para investigar el presunto “pacto de no agresión entre la fuerza pública y las disidencias en tres territorios: Catatumbo, Antioquia y Sur de Bolívar”.

Se espera ahora que este debate sea agendado en los próximos días.