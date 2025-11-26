Cemento País: la base firme del deporte y la construcción

Cartagena

Cemento País sigue siendo protagonista en los proyectos que impulsan el crecimiento del país, y el deporte no es la excepción. En “Lagos de Mozambique”, uno de los complejos deportivos más destacados de la región, la resistencia de las mezclas se convierte en el soporte de cada entrenamiento, cada sueño y cada victoria.

“El deporte también necesita bases fuertes, y nosotros las construimos”, afirmó Carlos Espinosa Osorio, gerente comercial de Cemento País. “Proyectos de alto nivel confían en nuestra calidad porque entendemos que no se trata solo de construir, sino de crear estructuras que perduren en el tiempo”.

En cada obra, Cemento País reafirma su compromiso con la excelencia, aportando a la infraestructura que mueve pasiones y transforma territorios.