Catatumbo en alerta por nueva ola de secuestros

Norte de Santander.

El municipio de Tibú volvió a quedar en el centro de la atención regional por una nueva ola de secuestros que profundiza la crisis de seguridad en el Catatumbo.

En la vereda T-25 fueron raptados Jaider Jesús Ramírez y Yunior Josué Melgarejo, dos jóvenes que, según las primeras informaciones recopiladas por las autoridades, habrían sido trasladados hacia territorio venezolano.

Con este caso, ya son más de 12 las personas secuestradas en Tibú en el transcurso de una sola semana, una cifra que mantiene en zozobra a las comunidades rurales.

Este episodio se suma a un tercer caso ocurrido en la misma zona: la desaparición de Sergio Pérez, un joven que había sido reportado como extraviado por su familia.

Pérez se desplazaba hacia el corregimiento de Orú, en el municipio de El Tarra, donde tenía previsto realizar actividades del día.

Horas después de la denuncia, las autoridades confirmaron que fue hallado sin vida, en un hecho que no estaría directamente relacionado con los secuestros pero que agrava la percepción de riesgo en la región.

Las comunidades insisten en que el panorama se torna cada vez más crítico, mientras esperan acciones que permitan frenar esta ola de hechos violentos y garantizar la protección de los habitantes en zonas rurales fronterizas.