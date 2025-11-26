Capturaron al presunto responsable del transfeminicidio de Natalia Santodomingo en Cajicá

Cundinamarca

En las últimas horas el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó la captura del presunto responsable de la muerte de Natalia Santodomingo, una mujer trans que fue asesinada en su casa el pasado 9 de enero en el municipio de Cajicá.

Tras meses de trabajo analizando cámaras de seguridad, las autoridades identificaron al presunto homicida como Carlos Hernando Castillo, un hombre de 30 años, que residió en el municipio de Chía.

En la tarde de este martes 25 de noviembre Castillo fue capturado y este miércoles se está llevando a cabo la legalización de su captura.