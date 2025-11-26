Campesinos bloquearon vías de Bolívar por retrasos en el Plan de Reparación Colectiva

Cartagena

Líderes de la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos de Bolívar (ANUC) adelantó un bloqueo indefinido en varias vías del departamento como parte de la jornada nacional convocada frente a presuntos incumplimientos en la implementación del Plan de Reparación Colectiva.

De acuerdo con la Policía de Tránsito, los campesinos impidieron el libre tránsito de vehículos con bloqueos en la Troncal del Caribe en Magangué, Cruz del Viso y Sincerín, generando largas filas durante varias horas.

Según José de los Santos Mendoza, presidente de la ANUC en Bolívar, con la Agencia Nacional de Tierra se tiene un avance mínimo del 35%. Aseguró que con la Agencia de Desarrollo Rural se tienen aprobados los mercados campesinos, sin embargo, estos se encuentran estancados.

“En mejora de viviendas se está trabajando en unas 500 que se dieron a nivel nacional y en Bolívar se dieron 50. Se está trabajando tanto en San Jacinto como en María La Baja. Con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) también se está avanzando, pero todo ha sido muy lento y por eso estamos movilizándonos de manera permanente hasta que el Gobierno nos escuche, se siente con nosotros y darles salida a estas mesas de trabajo”, explicó el líder campesino.

La Asociación Departamental de Usuarios Campesinos de Bolívar (ANUC) advirtió que de no llegar a acuerdos con el Gobierno Nacional los bloqueos en las vías se mantendrán.