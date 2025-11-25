Tres líderes representarán a Boyacá en el lanzamiento de Red Mejores Gobernantes de Colombia Líder

Los representantes de Boyacá serán Gloria Palacios, exalcaldesa de Tibasosa; Mauricio Barón Granados, alcalde de Sogamoso; y Wilson Castiblanco, alcalde de Samacá.

Boyacá

Tres figuras reconocidas del departamento harán presencia este viernes 28 de noviembre en el lanzamiento de la Red Mejores Gobernantes, la nueva apuesta de Colombia Líder para reunir a mandatarios y exmandatarios con gestiones destacadas en todo el país. Los representantes de Boyacá serán Gloria Palacios, exalcaldesa de Tibasosa; Mauricio Barón Granados, alcalde de Sogamoso; y Wilson Castiblanco, alcalde de Samacá.

Aunque Boyacá no será protagonista del evento, su participación se considera importante por el papel que estos líderes han tenido en el fortalecimiento institucional y comunitario de sus municipios.

Red Mejores Gobernantes

Colombia Líder presentará este espacio con el propósito de consolidar una comunidad nacional que impulse el intercambio de experiencias, visibilice buenas prácticas de gobierno y conecte a líderes públicos comprometidos con la transformación de sus territorios.

La Red busca fortalecer el liderazgo público desde la colaboración, generando un canal permanente para compartir soluciones, promover la innovación en la administración local y documentar modelos exitosos en áreas como:

Educación

Infraestructura

Planeación

Finanzas públicas

Participación ciudadana

Todo bajo una premisa central: inspirar para transformar.

Los representantes de Boyacá

Gloria Palacios – Exalcaldesa de Tibasosa

Es recordada por impulsar proyectos turísticos, culturales y comunitarios que posicionaron al municipio como uno de los más organizados y atractivos del corredor de Sugamuxi.

Mauricio Barón Granados – alcalde de Sogamoso

Ha centrado su administración en dinamizar la economía, fortalecer la infraestructura urbana y mejorar la articulación institucional en una de las ciudades con mayor impacto regional.

Wilson Castiblanco – alcalde de Samacá

Reconocido por sus avances en educación, ordenamiento territorial y desarrollo rural. Ha sido destacado por Colombia Líder por implementar estrategias innovadoras que fortalecen la calidad educativa en su municipio.

El mandatario explicó la importancia de este encuentro:

“Samacá es hoy uno de los territorios que se reconocen dentro de esta red de buenos gobernantes. Hemos avanzado en educación con iniciativas de iniciación musical, robótica, programación e impresiones 3D. Además, fortalecimos la formación deportiva y cultural y avanzamos con la Universidad del Colegio para que los jóvenes de grado décimo cursen su primer semestre gracias a un convenio con la UPTC”, señaló Castiblanco.

Sobre el propósito del evento, añadió:

“Este espacio nos permitirá compartir prácticas exitosas y dialogar sobre los retos sociales, económicos y ambientales que enfrentan nuestros territorios. Desde Boyacá queremos aportar a esta comunidad de líderes que trabajan por transformar sus regiones”, afirmó.

Lo que sigue

El lanzamiento se realizará en Bogotá y marcará el inicio de un trabajo conjunto entre alcaldes y exalcaldes del país. La siguiente reunión de la Red está programada para el 10 de diciembre, fecha en la que también se conocerán los resultados del Reto Nacional por la Educación, concurso en el que Samacá se encuentra como finalista.