Sorpresa en América: David González contó que una figura desde “hace rato” no se presenta en la sede / Colprensa

América de Cali se alista para su tercera salida en los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana. Luego de perder por la mínima con Atlético Nacional y empatar ante Junior, el cuadro escarlata recibe al Independiente Medellín.

En la previa del crucial compromiso, el entrenador David González advirtió que cuenta con varias bajas, no solo por lesión, sino también por suspensión. Precisamente, sobre uno de esos futbolistas habló en El VBAR Caracol.

Le puede interesar: ¿América busca dos estrellas de la Liga Colombiana? David González da reveladora declaración

David González contó que una figura “desde hace rato” no se presenta en la sede

Entre los ausentes en América destaca Rodrigo Holgado, extranjero que milita en el club desde 2024. El delantero que recientemente fue suspendido por falsificación de documentos y en dicho sentido no podrá tener actividad deportiva alguna por los próximos 12 meses.

Frente a esta complicada situación, David González confesó no saber si Holgado sigue con contrato vigente e incluso reconoció que no sabe nada de él desde “hace ya un buen rato”.

“Sobre Holgado, entiendo que hay un proceso nuestro para tratar de llegar a un tipo de compensación por los daños causados con su Selección o al país que representó, pero no sé decir si el contrato está terminado o no. Lo único claro es que sigue con suspensión y hace ya un buen rato no lo vemos por nuestros predios”, declaró el DT.

Es preciso recordar que el futbolista de 30 años, al igual que sus otros seis compañeros, apeló la decisión ante la FIFA, pero fue desestimada y ahora su único camino pasa por presentar un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Lea acá también:¡Audio VAR revelado! La razón del gol de Junior ante América en el grupo A de la Liga Colombiana