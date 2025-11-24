Universidad Nacional: consejo superior universitario designó a Andrés Mora como rector encargado

El Consejo superior universitario de la Universidad Nacional, tomó la decisión de declarar la vacancia del cargo de rector de la institución y designar al actual vicerrector General, Andrés Felipe Mora, como rector encargado.

La decisión se da luego de establecer que la sentencia del Consejo de Estado no ha sido ejecutada, y a esto se suma que el fallo que niega la nulidad del nombramiento de José Ismael Peña como rector de la institución, luego de evidenciar irregularidades en el procedimiento de su designación, no necesariamente indica que el cargo debe ocuparlo el profesor en cuestión.

Entre tanto sobre la solicitud realizada por el profesor Ismael de dar cumplimiento a la sentencia del Consejo de Estado y de hacer un seguimiento, el CSU se declaró impedido ya que es una acción que le corresponde al alto tribunal.

Otro de los puntos evaluar por parte del Consejo, estaba la renuncia de Leopoldo Múnera como rector de la universidad, asunto que fue aprobado por la mayoría de los consejeros.

Además, dentro de los puntos se evaluar, se sitúa la valoración de los fallos del Consejo de Estado que ratifican a Ismael Peña como rector de la institución.

En medio de la sesión, el profesor Diego Torres, representante profesoral, recusa a varios consejeros por el hecho intervenir en la sesión en la que se designó a Leopoldo Munera como rector de la universidad en el mes de junio del año pasado, asunto que no prosperó.

La resolución con la decisión del Consejo superior universitario se dará a conocer oficialmente en las próximas horas.