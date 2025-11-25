Preocupación en el Magdalena caldense por las deudas de las EPS con los hospitales de la zona

En el Hospital de alta complejidad atienden a los usuarios de La Dorada, oriente de Caldas, Puerto Salgar, Puerto Boyacá, entre otros municipios.

Manizales

Desde el Hospital de Alta Complejidad del Magdalena Centro, insisten en que la situación actual en este centro asistencial ha alcanzado un punto crítico por lo que se vieron obligados a suspender la atención de sus afiliados a la Nueva EPS debido a una deuda acumulada que ha escalado hasta superar los $80 mil millones de pesos.

Esta determinación genera un impacto directo en la salud pública de la región, así lo explicó Fabio César Ordóñez, director Nacional Técnico Científico del Hospital de Alta Complejidad del Magdalena Centro.

“La situación actual es crítica, es demasiado crítica por unas deudas que ha acumulado la nueva EPS con nuestra institución“, insistió.

Le puede interesar: A 15 mil millones ascienden las deudas de la Nueva Eps con el Hospital Infantil de Manizales

Los usuarios, los más afectados

El municipio de La Dorada, con tiene una población cercana a los 75.000 habitantes y según la institución hospitalaria, enfrenta una crisis sanitaria sin precedentes.

“Se estima que entre el 60% y el 70% de estos habitantes, es decir, un vasto número de ciudadanos, están afiliados a la Nueva EPS”, resaltó el profesional de la salud que destacó además que hay gran preocupación porque hay pacientes que no han podido ser trasladados a otras instituciones de salud porque no están recibiendo fácilmente a los afiliados del asegurador que le debe a varias instituciones.

“Estos pacientes, a los cuales no se les puede resolver la alta complejidad, no pueden ser atendidos ni en Manizales, ni en Ibagué, ni en Bogotá o Medellín. Eso lo resolvíamos en La Dorada. En este momento esos pacientes están quedando a la deriva”, indicó el Médico Ordóñez.

Destacó además que antes, estos casos eran atendidos y resueltos en La Dorada, evitando el complejo y a menudo inviable traslado a centros urbanos más grandes. Hoy, la realidad es que estos pacientes no pueden ser recibidos de manera oportuna en ciudades como Manizales, Ibagué, Bogotá o Medellín.

Le puede interesar: Autoridades en La Dorada (Caldas) rechazan feminicidio de Luisa Ricaurte, asesinada por su expareja

La veeduría de usuarios hace un llamado a las autoridades

El veedor de Nueva EPS en Caldas, Gabriel Palacio, destacó la difícil situación que están viviendo los pacientes del asegurador en el departamento.

“Hay un silencio administrativo impresionante con el nuevo interventor, porque no se concibe, el Dr. Julio Alberto Rincón, primer interventor, desafortunadamente, hay que decirlo públicamente, no hizo nada. El Dr. Bernardo Armando Camacho, dejó muchas cosas establecidas para lograr suplir la necesidad en el departamento de Caldas. Desafortunadamente, no le dieron la oportunidad, entró la Dra. Gloria Polanía, igualmente no la dejaron hacer absolutamente nada. Ahora, el Dr. Óscar Gálvis, apenas lleva 8 días y no ha habido forma de que nos contacte”, destacó el representante de los usuarios.

La interrupción del servicio ha dejado a estos pacientes, que requieren manejo de alta complejidad, en una situación de total desamparo.