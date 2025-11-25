Autoridades en La Dorada (Caldas) rechazan feminicidio de Luisa Ricaurte, asesinada por su expareja

Manizales

El feminicidio de Luisa Ricaurte, sucedió en el corregimiento de Guarinocito, en La Dorada (Caldas), donde vivía la víctima con sus tres hijos, hay varios rumores sobre este hecho, pero todo parecería indicar que su expareja sentimental la atacó con un arma blanca generándole varias heridas, por lo que la mujer fue llevada de urgencias al Hospital San Félix, donde murió horas después.

Desde la Alcaldía de La Dorada rechazan este acto en contra de la mujer, por eso Yeimmi Moncada, secretaria de inclusión e integridad social de La Dorada, señala que hacen acompañamiento a la familia. “Rechazamos la violencia contra la mujer. Desde la secretaría, con nuestro enlace desde la Casa de la mujer empoderada, hemos atendido cerca de 1.000 mujeres que acompañamos en programas y campañas contra la violencia, independencia laboral, fortalecimiento de ellas mismas, entre otros aspectos”.

Luisa era conocida en mencionado centro poblado, sus vecinos aseguran que trabajaba para sus tres hijos, sin embargo, indican que ella vivió anteriormente con su agresor, pero debido al presunto maltrato, se separaron, decisión que no fue aceptada por el hombre quien arremetió contra ella.

“Estamos consternados, porque Luisa se veía de buenos principios, de valores, ella era juiciosa y trabajadora, luchaba por sus hijos y estamos muy tristes, debemos tomar acciones en el territorio para que esto no se repita. Hay muchos rumores de la comunidad al respecto, al parecer, él la había amenazado y también la habría golpeado, no sabemos si ella formuló una denuncia, eso no es claro, pero como que tendrían problemas intrafamiliares hace mucho rato, él abusaba de su control contra ella, ya que él es grande, corpulento y ella era delgada, aparentaba ser una niña, una joven”, cuenta Janniry Uribe Longas, habitante de Guarinocito.

El victimario se autolesionó y también fue trasladado al hospital donde permanece fuera peligro, pero bajo custodia policial. Los amigos y allegados a Luisa realizaron una velatón en memoria de ella y ayer se cumplió su sepultura.