Padre de soldado secuestrado por disidencias clama por su liberación y pide evitar rescate militar

Colombia

Con la voz quebrada y un llamado que se ha extendido por todo su municipio, Hugo Salvador Yépez, padre del soldado profesional Víctor Hugo Yépez García, pidió públicamente a la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las FARC respetar la vida de su hijo y liberarlo.

El joven fue secuestrado el pasado 14 de noviembre en la vereda Guadalito, en Balboa (Cauca), durante enfrentamientos entre esa organización criminal y el Ejército Nacional.

“Son once días que llevamos sin saber de mi niño, sin saber de mi hijo”, dijo Yépez, quien relató el sufrimiento que atraviesa su familia desde el secuestro.

"Al señor presidente Gustavo Petro y al ministro de defensa Pedro Sánchez, al estado quiero repetirle, no queremos rescate a sangre y fuego, queremos que se nos garantice la vida de nuestros seres queridos, de nuestros hijos, nuestros hermanos, que están…

Según explicó, la incertidumbre ha golpeado especialmente a la madre del soldado, quien se refugia en su trabajo para soportar la angustia, y a su hermano menor, que pregunta constantemente por el regreso de Víctor Hugo.

La familia, que se describe como humilde y trabajadora, insiste en que el joven vio en el Ejército una oportunidad laboral para construir su futuro.

Hoy, teme por su vida en medio de un conflicto del que, dicen, no hacen parte: “Somos una familia sencilla… lo único que pedimos es que nos garanticen la vida y el trato de nuestro hijo”.

Desde Valencia, Tolima, donde vive la familia, la comunidad ha acompañado durante días vigilias y manifestaciones clamando por su liberación.

“Han sido once días de zozobra, de insomnio, de malos pensamientos. La comunidad nos ha estado acompañando en ese grito: libertad, libertad, libertad”, expresó el padre.

En su mensaje, Hugo Salvador Yépez también hizo un llamado directo al presidente Gustavo Petro y al ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez: pidió evitar un rescate militar que ponga en riesgo la vida de su hijo y de otros secuestrados.

“No queremos un rescate a sangre y fuego. Queremos que se nos garantice la vida de nuestros seres queridos”, afirmó.

Finalmente, el padre envió un mensaje a su hijo, a quien describió como un joven lleno de sueños: “Hijo mío, no desfallezcas. Las oraciones cada día son más. Tu mamá, tus hermanos, tu familia, tu pueblo te aclama. Vuelve pronto. Libertad, libertad, libertad”.