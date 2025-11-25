Mercado Campesino se tomará Bocagrande con productos frescos cultivados en Bolívar

Cartagena

La Gobernación de Bolívar, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, anuncia para este domingo 30 de noviembre el Mercado Campesino en Bocagrande. Un espacio diseñado para acercar a los ciudadanos a productos frescos, saludables y de alta calidad, cultivados en las zonas rurales del departamento.

Este escenario, que estará ubicado en el Parque Coral Gables, Cra. 6 #7-81 #7- a, representa una oportunidad para fortalecer la conexión entre el campo bolivarense y la comunidad cartagenera, promoviendo consumo responsable, la sostenibilidad y la economía local.

Durante la jornada, que va desde las 8:00 A.M. hasta las 5:00 P.M., los asistentes podrán adquirir ñame, yuca, plátanos, frutas, verduras, hortalizas, aceites, productos transformados y una variada oferta artesanal elaborada por manos campesinas. Todos los productos provienen directamente de campesinos bolivarenses originarios de municipios como San Juan Nepomuceno, El Guamo, Córdoba Tetón, María La Baja, Mahates entre otros, garantizando frescura y precios justos. El mercado se convierte así en una alternativa ideal para quienes buscan opciones naturales, libres de intermediarios y alineadas con estilos de vida saludables.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, resaltó la apuesta del Gobierno Departamental por elevar la visibilidad de los productores rurales: “Cada Mercado Campesino es una oportunidad para que nuestros ciudadanos conozcan la calidad excepcional de los productos del campo bolivarense. Comprar directamente al campesino es respaldar la sostenibilidad, la economía familiar y la seguridad alimentaria del territorio”.

A su vez, el secretario de Agricultura, Víctor Méndez Gálviz, resaltó el valor que este encuentro representa para el desarrollo agrario del departamento: “Queremos que los hogares cartageneros accedan a alimentos frescos, saludables y producidos con dedicación. Los campesinos llegan a Bocagrande con lo mejor de sus cosechas para ofrecer una experiencia cercana, confiable y alineada con las nuevas tendencias de consumo consciente”.