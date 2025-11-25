Neiva

La Personería de Neiva rendirá cuentas ante la ciudadanía el próximo de 2 diciembre

La entidad presentará su gestión y uso de recursos correspondientes a la vigencia 2025.

Personería de Neiva Foto: Relacionada

La Personería de Neiva presentará la rendición de cuentas 2025, donde explicará cómo se gestionaron los recursos durante el período del 1 de enero al 31 de octubre. “Queremos que los ciudadanos conozcan qué hicimos, cómo impactamos y qué desafíos quedaron pendientes”, afirmó Jerson Bastidas, personero de Neiva.

El presupuesto de la entidad asciende a $3.200 millones, destinado a gastos de funcionamiento. Esto incluye pagos de servicios, contratación de personal y materiales necesarios para garantizar la prestación de asesoría y acompañamiento a la ciudadanía.

Durante el evento, se detallarán tanto los resultados administrativos como las acciones misionales de la Personería. “Nuestra labor se centra en la atención, seguimiento y protección de los derechos de los neivanos, no en obras o entrega de insumos”, aclaró el funcionario.

La rendición de cuentas se realizará el 2 de diciembre en el salón Eureka de la Cámara de Comercio de Neiva, como parte del cumplimiento de la obligación de transparencia y presentación de informes de la entidad ante la ciudadanía.

