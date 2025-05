Mujer denuncia a hombre por acoso sexual en TransMilenio; el mismo ya había sido capturado en 2019

Colombia

Una nueva denuncia por conducta sexual violenta sacude al sistema de transporte público de Bogotá. Esta vez, la víctima fue Claudia Marcela Spinel, quien relató en entrevista con Caracol Radio que un hombre se masturbó frente a ella, le mostró sus genitales y la tocó sin permiso mientras viajaban en un bus de TransMilenio, de noche, tras salir de su trabajo.

“Yo me di cuenta que el tipo estaba masturbándose y me estaba tocando. No fue solo que me mostró el pene. Estaba sentado al lado mío. Yo iba saliendo del trabajo, hacia mi casa”, explicó Spinel, visiblemente afectada.

La denuncia ya fue puesta ante las autoridades y el hombre fue capturado poco después por agentes de Policía. Sin embargo, el caso todavía no ha avanzado en términos judiciales, pues aún no se han imputado cargos y, según explicó la propia denunciante, la tipificación legal fue errónea.

El agresor ya tenía antecedentes

El señalado fue identificado como Pedro Ignacio Díaz Pérez, conocido como alias ‘El Pulpo’. En 2019, este mismo hombre fue capturado tras ser denunciado por al menos cinco mujeres que lo acusaban de acoso sexual y exhibicionismo dentro del sistema TransMilenio.

Las víctimas de entonces describieron un patrón de comportamiento que incluía mostrar sus genitales, masturbarse en público y aprovechar la congestión de los buses para acercarse físicamente a las mujeres. Pese a estas denuncias, el hombre quedó en libertad y no recibió una condena formal.

Error en la tipificación y llamado a las autoridades

De acuerdo con Spinel, la denuncia fue registrada inicialmente como un caso de “injuria”, lo cual no corresponde con la gravedad de los hechos. “Lo que se hizo fue que la denuncia quedó con la tipificación mal. El delito es injuria por vía de hecho, así se llama”, afirmó.

Esta figura legal, contemplada en el Código Penal colombiano, sanciona conductas como el contacto físico ofensivo o abusivo sin consentimiento. Sin embargo, la víctima teme que el error en la tipificación pueda dejar al agresor nuevamente en libertad, como ya ocurrió en el pasado.

“No es la primera vez y puede no ser la última”

Spinel ha insistido públicamente en que su denuncia no es un hecho aislado, sino parte de una conducta reincidente que ya ha sido alertada por otras mujeres. “Este hombre ya había sido capturado por lo mismo en 2019 y aún así lo dejaron libre. ¿Cuántas veces más tiene que pasar para que las autoridades actúen como deben?”, señaló.

Hasta el momento, la captura del agresor ya fue legalizada, pero no se ha realizado imputación de cargos. La víctima exige justicia y la correcta clasificación del delito para que no se repita el patrón de impunidad del pasado.