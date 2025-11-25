Guardas de seguridad que trabajan de manera remota en conjuntos: así funciona nuevo modelo de vigilancia con IA

Celadores que trabajan de manera remota en conjuntos: así funciona nuevo modelo de vigilancia con IA

El avance tecnológico de la última década ha impulsado innovaciones en ámbitos como la inteligencia artificial, la biotecnología, la medicina y la automatización industrial.

Estos avances no solo han transformado procesos, sino que también han permitido crear soluciones que complementan la labor de los trabajadores.

En los últimos años se ha implementado una estrategia de las más notables es la vigilancia virtual, un sistema que combina tecnología de punta con la supervisión directa de vigilantes reales que trabajan de manera remota.

¿Qué es la vigilancia virtual y por qué está revolucionando la seguridad?

La vigilancia virtual es un servicio de monitorización activa durante 24 horas en el que vigilantes profesionales trabajan desde un centro de control, observando las cámaras instaladas en condominios, edificios o empresas.

A diferencia de los sistemas tradicionales, no se basa solo en cámaras grabando, sino en personas reales conectadas en tiempo real, capaces de prevenir, detectar y actuar ante cualquier evento anormal.

Los vigilantes remotos pueden identificar intentos de intrusión, actos vandálicos o accidentes y actuar de inmediato siguiendo protocolos establecidos. Esto convierte el servicio en una solución más eficiente y rápida, reforzada por herramientas tecnológicas que amplían su capacidad de vigilancia.

Cómo funcionan los Tótems interactivos: presencia del vigilante virtual

Uno de los elementos más innovadores es la instalación de tótems de aproximadamente dos metros de altura dentro de las propiedades. Estos dispositivos funcionan como puestos de videovigilancia virtual, ya que a través de una pantalla aparece el vigilante remoto en tiempo real.

Esto genera la sensación de una presencia constante y, además, permite la interacción directa entre residentes y el vigilante, gracias a un sistema de micrófono y altavoz.

Estos tótems también incorporan:

Sirenas disuasorias.

Cámaras de alta definición.

Comunicación instantánea con el centro de control.

Iluminación y sensores de movimiento.

¿Cómo actúan ante un caso de emergencia?

Sebastián Slelatt, director global SMB de Prosegur Alarms, recalca que no se trata de un sistema automatizado. “Es un servicio de videovigilancia activa en remoto, donde detrás de cada cámara hay profesionales observando y analizando lo que ocurre”, afirma.

Esto significa que cada alerta es atendida de manera humana, con criterio profesional y capacidad de reacción inmediata, algo que los sistemas puramente automáticos no pueden replicar.

Países donde ya hay vigilantes virtuales para los conjuntos

El sistema comenzó a implementarse en Argentina hace una década y actualmente se expande rápidamente por ciudades como Madrid y Barcelona. La aceptación ha sido alta, especialmente en comunidades que buscan reforzar la seguridad sin incrementar costos con vigilancia presencial tradicional.

A través del sistema “Ojo de Halcón”, Prosegur integra inteligencia artificial que ayuda a detectar comportamientos inusuales, pero siempre bajo la supervisión de un vigilante real. La IA funciona como apoyo, nunca como sustituto.

Cómo actúan las autoridades: Respuesta inmediata ante emergencias

Cuando ocurre un incidente, el vigilante virtual coordina la asistencia necesaria:

Contacta a la policía o bomberos.

Envía vigilantes motorizados al lugar.

Avisa a los residentes en cuestión de segundos.

Todo esto desde un centro de control donde los profesionales trabajan en turnos para garantizar vigilancia continua.

En Colombia, algunos edificios de apartamentos ya han empezado a implementar este nuevo modelo. Sin embargo, en redes sociales se ha hecho viral este tipo de vigilancia virtual, ya que varios usuarios lo han publicado.