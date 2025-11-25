Gran Cumbre de la Justicia: Magistrado Gustavo Gómez hace un llamado para conservar las instituciones jurídicas y vuelva la paz a Colombia

Gran Cumbre de la Justicia: Magistrado sobreviviente a la toma del Palacio conmemoró a las víctimas

La corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) celebró este 25 de noviembre del 2025, la octava edición de la Gran Cumbre de la Justicia en la Universidad del Externado de Colombia.

El encuentro contó con la participación de juristas destacados, uno de ellos, el Magistrado Gustavo Gómez Velásquez, quien sobrevivió al holocausto del Palacio de Justicia el pasado 6 y 7 de noviembre de 1865, recordó a cada una de las víctimas, una de ellas Fanny González, quien fue la primer Magistrada en Colombia.

“Vine a la Corte a administrar justicia en nombre de la República de Colombia, no a llorar ni pedir clemencia. Dios está conmigo y me ayudará a conservar mi dignidad de magistrado. Si es decisión de Dios que yo muera, para conservar inmaculadas las instituciones jurídicas y vuelva la paz a Colombia, entonces Dios y el Presidente y las Fuerzas Armadas salven la patria.” Destacó el magistrado en su discurso.

Por otro lado, Fabián Hernández Ramírez, presidente de la Junta Directiva de la Corporación Excelencia a la Justicia hace un llamado y enfatiza que :“hoy nuestro contexto está marcado por una de las reacciones interpretaciones que desdibujan la verdad”

Hernández quien además es Ceo de Movistar, resalta la importancia de renovar la promesa de no dejar bajo ninguna circunstancia, permitir que la justica sea objeto de ataques o intimidaciones.

“Es responsabilidad de todos los actores judiciales, institucionales y ciudadanos, custodiar los limites democráticos, fortalecer las garantías de la independencia judicial, y mantener vivas las lecciones de ese pasado doloroso. Significa renovar la promesa de que no debemos en ninguna circunstancia permitir que la justicia sea objeto de ataques, presiones o intimidaciones. Es responsabilidad de todos los actores judiciales, institucionales y ciudadanos custodiar los límites democráticos, fortalecer las garantías de la independencia judicial, y mantener vivas las lecciones de ese pasado doloroso."

Además, el presidente de la Junta Directiva de la Corporación Excelencia a la Justicia afirmó que hoy el contexto del país está marcado por una velocidad vertiginosa de las reacciones, interpretaciones y construcciones argumentativas que desdibujan la verdad: "La actividad judicial no está exenta de esa interpretación ni de asuntos que definen el devenir del país."