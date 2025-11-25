Corporación Excelencia en la Justicia rindió homenaje al exmagistrado Gustavo Gómez Velásquez

Durante la mañana de este 25 de noviembre, la Corporación Excelencia en la Justicia, rindió un homenaje a exmagistradas(os) y académicas(os) que han dejado una huella ejemplar en la justicia y la academia jurídica, inició este encuentro.

Uno de los juristas homenajeados fue Gustavo Gómez Velásquez, magistrado sobreviviente del holocausto del Palacio de Justicia.

El tributo hizo un recuento del asalto al Palacio de Justicia en noviembre de 1985, calificándolo como una “tamaña desgracia que nunca olvidarán ni el país ni el mundo”.

Gómez Córdoba evocó la valentía de los servidores judiciales, destacando especialmente el testimonio final de la magistrada Fanny González Franco, cuya entereza sirvió como ejemplo del espíritu que marcó a su padre y a sus colegas:

“Muero pero no me doblego, sigo con las remembranzas de Alfonso Reyes Echandía, quien murió exigiendo a los oídos sordos del gobierno de entonces que cesaran el fuego. (...) Lo mejor de nuestro mundo jurídico fue extinguido pero simultáneamente les dieron vida eterna”, expresó.

Y agregó: “termino estas deshilvanadas reflexiones proponiendo que se determine una dependencia para el registro o la recopilación histórica de funcionarios perseguidos, atacados o exterminados para ejercer sus funciones como funcionarios de la justicia: Enrique Low, Rodrigo Lara, Enrique Parejo, Mariela Espinosa, María Elena Díaz, Ana Cartagena, Jairo Jaramillo, Fernando Escobar, entre otros”.

