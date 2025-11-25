​ Feminicidio de joven mujer en Soracá, Boyacá. Un hombre de 17 años se entregó a las autoridades

Según el Observatorio Colombiano de Feminicidios en Boyacá se han registrado al menos ocho casos.

Soracá

Justo cuando se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, en Boyacá reportan un feminicidio. El presunto responsable es un menor de edad.

El coronel, Carlos Andrés Cárdenas, subcomandante de la Policía Metropolitana de Tunja aseguró que los hechos que ocurrieron en una finca de la Vereda Puente Hamaca del municipio de Soracá inicialmente se manejó como un ahogamiento en un reservorio.

“Se recibe una llamada a través de la línea de atención de la estación de policías de Soracá, donde se informa sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida dentro de un reservorio de agua ubicado en predios de una finca en la vereda Puente Hamaca. Este cuerpo corresponde al de una mujer de aproximadamente 20 años”.

El oficial informó que después se pudo conocer que no era un ahogamiento, sino la muerte violenta de una mujer.

“Al iniciar las labores de verificación por parte de los funcionarios de la seccional de investigación criminal, quienes se desplazaron al lugar para realizar la inspección técnica y recolectar los elementos materiales probatorios, se pudo establecer que no se trataría de un accidente, sino posiblemente de un homicidio”.

Ya hay un detenido, dijo el coronel, Carlos Andrés Cárdenas, subcomandante de la Policía Metropolitana de Tunja.

“Un adolescente de 17 años se presenta ante las autoridades y manifiesta haber sido el autor de del hecho. Este joven fue puesto a disposición del centro de servicios judiciales para los adolescentes, mientras que la Fiscalía adelanta los actos urgentes y orienta el proceso judicial correspondiente. La Policía Nacional continúa con las labores de inspección, verificación y recolección de información para hacer entrega a esta persona ante la autoridad competente”.

#Atención | Nuevo feminicidio en Boyacá. El subcomandante de la Policía Metropolitana de Tunja, Coronel Carlos Andrés Cárdenas confirmó que la víctima es una joven mujer de Soracá. pic.twitter.com/TmHE6ujBdY — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) November 25, 2025

El subcomandante de la Policía Metropolitana de Tunja hizo algunas recomendaciones para prevenir este tipo de hechos.

“Si observan situaciones de conflictos que puedan desencadenar en agresión o violencia intrafamiliar en sus hogares, entornos o círculos cercanos, la reporten oportunamente con el fin de activar las rutas de atención correspondientes. La ciudadanía puede denunciar a través de la Policía Nacional, las comisarías de familia, personerías y Defensoría del Pueblo y demás instituciones competentes. Asimismo, recordamos que la Policía Nacional cuenta con la patrulla púrpura que está disponible para acompañar, orientar y atender de manera especializada casos de violencia en esta jurisdicción”.

Este año, según el Observatorio Colombiano de Feminicidios en Boyacá se han registrado sal menos ocho casos en Sogamoso, Puerto Boyacá, Paipa y Soracá, entre otros municipios.