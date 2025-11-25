Expo Etnia Bolívar: la gran vitrina del emprendimiento, cultura y liderazgo de las mujeres étnicas

Cartagena

La Gobernación de Bolívar, a través de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Social, invita a los bolivarenses a disfrutar de la Expo Etnia Bolívar 2025, un evento que celebra la riqueza cultural, el talento y la fuerza emprendedora de las mujeres negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras e indígenas del departamento.

El evento se realizará los días 27 y 28 de noviembre en el Palacio de la Proclamación, en el Centro Histórico de Cartagena, consolidándose como una plataforma para la visibilización, el empoderamiento y el fortalecimiento empresarial de las mujeres étnicas de Bolívar.

El Gobernador de Bolívar, Yamil Arana, destaca la importancia de este encuentro como un símbolo de unidad y orgullo, “Expo Etnia Bolívar es un espacio que honra nuestras raíces y exalta el papel protagónico de las mujeres en el desarrollo económico y cultural. Queremos seguir abriendo caminos para que sus voces, talentos y negocios crezcan con orgullo y autonomía”.

Durante los dos días de feria, asistentes y visitantes podrán disfrutar de una agenda diversa que incluye conversatorios, talleres formativos, muestras culturales y una gran feria artesanal y gastronómica, donde se exhibirán saberes, tradiciones y emprendimientos que representan la identidad del territorio.

Por su parte, la primera Gestora Social de Bolívar, Angélica Salas, afirmó que, “este encuentro es una oportunidad para exaltar la diversidad y reconocer el papel esencial de las mujeres étnicas en la construcción de nuestro tejido social. Desde la Gobernación trabajamos para fortalecer sus proyectos y seguir transformando positivamente sus comunidades”.

Con esta edición, la Gobernación de Bolívar reafirma su compromiso con la inclusión, el desarrollo y la promoción del emprendimiento femenino, celebrando la riqueza cultural y el talento de las comunidades étnicas del departamento.